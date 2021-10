Toch achterstanden op school door corona

Extra taal- en rekenlessen of kleinere klassen. Dat zijn manieren waarop scholen de achterstanden willen wegwerken die kinderen hebben opgelopen tijdens de corona-crisis. Door het thuisonderwijs hebben kinderen namelijk minder geleerd, Dat blijkt uit onderzoek.

Kinderen die nu in groep 8 zitten, blijken de meeste vertraging te hebben opgelopen: 12 weken met begrijpend lezen en 22 weken met rekenen.

Het Ministerie van Onderwijs deed onderzoek naar de gevolgen van het thuiswerken tijdens de lockdowns. Op de basisschool lopen leerlingen vooral achter met rekenen, gemiddeld 10 weken. Bij begrijpend lezen is de achterstand gemiddeld 7 weken.

Scholen hebben extra geld gekregen om die achterstanden weg te werken. Het gaat om gemiddeld 180.000 euro per school. Daarmee kunnen kinderen die dat nodig hebben bijvoorbeeld gratis bijles krijgen en kunnen er extra leraren worden aangenomen.

Ook op basisschool de Compaan in Almelo hebben ze extra juffen en meesters aangenomen. Daardoor kunnen de leerlingen in kleinere groepjes leskrijgen en is er meer aandacht voor elk kind.