Opnieuw grote fouten bij de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft jarenlang de wet overtreden. De dienst hield stiekem een lijst bij met namen van mensen die zij verdacht vinden. Dat hebben onderzoekers bekendgemaakt. Op de lijst staan wel 270.000 namen van volwassenen en kinderen. Het gaat om mensen die volgens de Belastingdienst zouden kunnen sjoemelen met geld, door bijvoorbeeld te weinig belasting te betalen. Of mensen die juist extra geld willen van de overheid en daar geen recht op hebben.

De Belastingdienst is een grote en belangrijke organisatie van de overheid. Iedereen in Nederland is verplicht om geld te betalen aan die organisatie, belasting noem je dat. Met dat geld worden bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen betaald. Mensen van de Belastingdienst controleren of iedereen zijn belasting wel op tijd en volgens de regels betaalt.

Het maken van een lijst met mensen die de Belastingdienst niet vertrouwt, is verboden. De Autoriteit Persoonsgegevens, de organisatie die controleert of iedereen zich houdt aan de privacy-regels in ons land, ontdekte de fout van de Belastingdienst. Verslaggever Marleen de Rooy volgt het nieuws voor het Jeugdjournaal in Den Haag.

Doordat mensen op die lijst stonden als verdachte, werden ze bijvoorbeeld extra gecontroleerd. Dat is natuurlijk heel vervelend als je niks fout hebt gedaan. Marleen de Rooy, verslaggever politiek

Sommige mensen die op die geheime lijst staan, kregen hierdoor geen geld of hulp van de overheid. Terwijl ze niets hadden fout gedaan. Die mensen krijgen misschien een schadevergoeding.