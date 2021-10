Nieuwswekker: Voetbalwedstrijd gestaakt + Belangrijke vergadering

Goedemorgen op deze zaterdag! Ook in het weekend staat er een Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. Zo weet je precies wat er is gebeurd en wat je vandaag nog kunt verwachten. Het weer Het is zacht weer, maar er trekken wel aardig wat buien over. In de loop van de middag wordt het droger.

NOS

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - In Limburg is de voetbalwedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC stilgelegd. Er werd onder andere vuurwerk op het veld gegooid. Het gaat de laatste tijd wel vaker mis tijdens voetbalwedstrijden. - In Rome komen de leiders van de grootste landen van de wereld samen voor een belangrijke vergadering. Het is de eerste keer sinds corona dat ze elkaar in het echt ontmoeten. Ook Mark Rutte is erbij. Ze gaan het onder andere over het klimaat hebben. President Joe Biden is al eerder aangekomen en bracht een bezoek aan de paus:

Paus Franciscus ontvangt Biden AFP

Dit is vandaag in het nieuws: - In Thialf worden de NK afstanden gereden. Vandaag staan onder andere de 1500 meter (mannen) en de 500 meter (vrouwen) op het programma van de schaatsers. - De vulkaan op het Spaanse eiland La Palma is nog steeds erg onrustig. Omdat het rondom de vulkaan erg gevaarlijk is, mag bijna niemand daar in de buurt komen. Toch mochten twee Nederlandse onderzoekers dat wel, je ziet er vanavond meer over in de uitzending. - Er staat weer een nieuwe Jeugdjournaal-podcast voor je klaar. Deze keer gaat het over winnen en verliezen. Wat kun je doen als je niet tegen je verlies kunt? Psycholoog Tessa Blom heeft een paar tips voor je die ze vertelt in de podcast!

Kun jij tegen je verlies? Ja Nee Verstuur Ja 77.3% Nee 22.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Kun jij tegen je verlies?

En dan nog even dit: Je hebt nog tot 7 november om je in te schrijven voor de Jeugdjournaal Wedstrijd. Op DEZE SITE staat hoe je dat moet doen. Maar waar moet je allemaal op letten als je een filmpje maakt? Verslaggever Evita heeft een paar tips voor je: