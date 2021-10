Podcast: Waarom kunnen kinderen slecht tegen hun verlies?

Waarschijnlijk vindt niemand het leuk om te verliezen, maar sommige mensen worden dan echt heel boos of verdrietig. Wat kun je daar tegen doen? En waarom kunnen veel kinderen niet tegen hun verlies? Daar gaat het over in een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast.

Tessa Blom is jeugdpsycholoog en houdt zich bezig met wat sport met je kan doen, dus met je gedachten en je gevoelens. Hoe je met winst of verlies omgaat verschilt heel erg per persoon, zegt ze.

Volgens Tessa zijn er genoeg dingen die je jezelf kan leren als je het moeilijk vindt om te verliezen. Ze legt het uit in de podcast.