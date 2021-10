Nieuwswekker: Winnaar Heel Holland Bakt Kids + Noorderlicht in Nederland

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet en vertellen je wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen zoals altijd met het weer. Het weer De dag begint droog en een beetje zonnig. Maar later komen er meer wolken, en gaat het regenen. Het is gelukkig niet koud.

Her weer van 31 oktober NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde gisteravond en vannacht: - Na een spannende finale is Loàn van 10 jaar de winnaar van Heel Holland Bakt Kids. Samen met haar vader Démian versloeg ze gisteravond de andere finalisten. In de finale bakte ze een superlekkere taart in de vorm van een luchtkasteel met spookjes en pompoen-soesjes. Maandag zie je een interview met Loàn in het Jeugdjournaal.

Loàn wint Heel Holland Bakt Kids Omroep Max

- Heb je het gevoel dat je langer hebt geslapen vannacht? Dat kan kloppen, want de wintertijd is ingegaan. Om 03:00 uur ging de klok een uur achteruit en werd het weer 02:00 uur. Maar waarom verzetten we de klok eigenlijk? In deze video leggen we het uit:

- In het noorden van Nederland was heel eventjes het Noorderlicht te zien. De lucht krijgt dan een groenige of paarsige gloed. Daar had je wel een speciale camera voor nodig. Het Noorderlicht is vooral goed te zien in noordelijk gelegen landen zoals Noorwegen en IJsland. Heel soms kun je het ook in Nederland bewonderen.

Marjolein @MarjoleinVr

Tijdens de #nachtvandenacht een mooie heldere hemel en het #noorderlicht fotografisch kunnen waarnemen vanaf #Terschelling wat een geweldige avond @Noorderlichtja1 @govertschilling @helgavanleur @NoorderlichtNL @Talpaweer @WilliamHuizinga @NOSWeer

Dit is vandaag in het nieuws: - In de Schotse stad Glasgow begint vandaag een belangrijke klimaattop. Wereldleiders zeggen dat ze daar nieuwe afspraken willen maken om klimaatverandering tegen te gaan. Ook een Duitse kunstenaar is bij de klimaattop. Hij kwam er rollend naartoe.

Er zijn verschillende manieren om een beetje aan het klimaat te denken. Je kunt natuurlijk ook naar een protest gaan of geld geven aan een goed doel. Thuis iets doen kan ook. Korter douchen, minder vaak vlees eten of de verwarming niet meer zo hoog doen helpt allemaal.

- Boe! Het is vandaag Halloween. En dat griezelfeestje wordt steeds populairder in Nederland. Steeds meer mensen doen mee aan griezelige verkleedfeestjes of maken hun huis en tuin extra spookachtig.

En dan nog even dit: Een vrouw in Denemarken werd tijdens het uitlaten van haar hond kilometers lang achtervolgd door een wolf.