Al 3 dagen storing bij Roblox

Als je Roblox speelt heb je het vast al gemerkt: er is al een paar dagen een storing. De storing is nog niet opgelost. De makers van het spel zijn er druk mee bezig en hopen dat Roblox snel weer online is.

De storing begon afgelopen vrijdag. Veel mensen konden niet inloggen. Inmiddels ligt de hele website en app eruit en kun je het spel niet spelen.

Burrito's

Sommige mensen dachten dat de storing kwam door een samenwerking tussen Roblox en een Mexicaans restaurant. Zo kon je in Roblox een kortingsbon krijgen voor een gratis burrito. Omdat veel mensen tegelijk inlogden, zou het spel overbelast zijn.

Maar volgens de makers van het spel heeft het daar niet mee te maken. Ze schrijven op social media dat ze waarschijnlijk de fout hebben gevonden. Ze proberen het op te lossen en hopen dat alles het snel weer doet.