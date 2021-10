Susan Radder over acteren en beroemd worden door Netflix

Actrice Susan Radder speelt al in films sinds ze zes jaar oud is. Jij kent haar misschien wel uit de film Horizon, Kauwboy of uit Pijnstillers. Sinds kort is ze ook te zien op Netflix, in de film Slag om de Schelde. Dat is één van de duurste Nederlandse films ooit.

Verslaggever Bart sprak met Susan af in een bioscoop. Benieuwd hoe zij ooit is begonnen met acteren? Je hoort het in de video hierboven!