Nieuwswekker: Roblox-storing voorbij + Problemen door veel regen

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- De storing bij Roblox is voorbij. Na drie dagen kan je weer inloggen en spellen spelen. Gistermiddag zei het bedrijf al dat ze de oplossing hadden gevonden en vannacht deed alles het weer. Het bedrijf heeft niet bekend gemaakt waardoor de storing is ontstaan. Er is alleen gezegd dat het niet komt door hackers.

- Op verschillende plekken in Nederland hadden mensen last van de vele regen die gisteren is gevallen. In de plaats Meppel stortte een dak van een autobedrijf bijna in. In Apeldoorn en Nunspeet stonden straten onder water omdat putten al het water niet meer aankonden. En in Groningen stond een hele tunnel onder water: