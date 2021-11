Het Nationaal Schoolontbijt is begonnen

Vandaag begint het Nationaal Schoolontbijt. Deze hele week eten een half miljoen kinderen een keertje op school. Dat is bedacht omdat sommige kinderen nooit ontbijten, en de organisatie juist wil laten zien hoe belangrijk ontbijten is.

De Kuip

Het begin van de week werd vanochtend gevierd in voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. Verslaggever Annabelle is vandaag op een school waar ze iedere ochtend samen ontbijten. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

