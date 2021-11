Nieuwswekker: Meer miljardairs + Einde aan ontbossing

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet en vertellen je wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen zoals altijd met het weer. Het weer In plaatsen langs de kust begint de dag met regen. Vanmiddag gaat het ook op andere plekken regenen. Als je in het noordoosten van Nederland woont, heb je geluk. Daar blijft het zo goed als droog. Het wordt 10 of 11 graden.

Het weer van dinsdag 2 november NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Meer dan honderd wereldleiders hebben op het grote klimaatoverleg in Glasgow beloofd om minder bomen te gaan kappen. Ook komt er extra geld om beschadigde stukken bos op te knappen en er gaat meer gedaan worden om natuurbranden tegen te gaan. Het is de eerste grote afspraak van deze klimaattop. - Vannacht is bekend geworden dat er nog nooit eerder in Nederland zoveel miljardairs waren als nu. In een lijst met rijke mensen staan dit jaar 45 mensen die meer dan een miljard hebben. Dat waren er nog nooit eerder zoveel.

Remon Vos werd schatrijk met zijn bedrijf ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - Vanavond is er weer een corona-persconferentie. En ook nu is er alweer veel bekend over wat er dan verteld gaat worden. Dat lees je hier. De regels worden strenger omdat meer mensen besmet raken en het drukker is in de ziekenhuizen. Wat vind jij van strengere maatregelen? Denk jij daar veel over na? Je kunt hieronder reageren op de stelling:

Ik maak me zorgen over strengere coronamaatregelen. Ja Nee Verstuur Ja 52% Nee 48% Favoriet maken Reageer op de stelling: Ik maak me zorgen over strengere coronamaatregelen.

- Wat wordt het speelgoed van het jaar? Vanavond wordt dat bekendgemaakt. Er zijn prijzen in allerlei leeftijdscategorieën. Vorig jaar was het bordspel De zoektocht naar El Dorado één van de winnaars. Bordspellen waren toen erg populair:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Zeven mensen die bij de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse zijn opgepakt, moeten naar de rechter. Volgens de politie hebben ze geweld gebruikt of staken ze vuurwerk af. Vlak na die wedstrijd, op 17 oktober, stortte een deel van de tribune in. Fans waren toen flink aan het hossen en feesten:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: De Amerikaanse YouTubers MrBeast en Mark Rober hebben in twee dagen miljoenen euro's opgehaald voor een grote schoonmaakactie. De mannen willen zo veel mogelijk rommel op het strand en in de oceaan opruimen.