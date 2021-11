Er zijn meer miljardairs dan ooit in Nederland

Het blad Quote zet ieder jaar de 500 rijkste Nederlanders op een rij. De makers van de lijst kijken niet alleen naar hoeveel geld iemand op de bank heeft staan, maar naar de waarde van al hun bezittingen bij elkaar. Dus ook naar hun huizen, boten en aandelen in bedrijven.

In de nieuwe lijst van Quote staat dat Charlene de Carvalho-Heineken de rijkste Nederlander is. Haar familie heeft biermerk Heineken bedacht en ze heeft nu 13,5 miljard euro.

De meeste mensen in de lijst zijn rijker geworden dan vorig jaar. Tv-baas John de Mol is een van de weinige rijke mensen die geld verloor. De bedenker van The Voice heeft 300 miljoen minder, maar staat met ruim twee miljard nog steeds hoog in de lijst.

Oneerlijk?

Volgens sommige mensen is het oneerlijk dat er steeds meer superrijke mensen zijn. Het verschil tussen rijken en armen in Nederland wordt steeds groter. Een aantal politieke partijen wil dat aanpakken door rijke mensen bijvoorbeeld meer belasting te laten betalen.