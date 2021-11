Waarom heeft de dierenambulance geen blauwe zwaailichten?

Voor een dier in nood moet soms met spoed een dierenambulance komen. Toch hebben ze geen blauwe zwaailichten en sirenes zoals bij normale ambulances. Bente en Morrison vroegen zich af waarom dat zo is en stuurden ons een vraag.

