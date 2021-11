Nieuwswekker: Protest tegen corona-regels + Ajax komt in actie

Goedemorgen! In de Nieuwswekker praten we je bij over het laatste nieuws en natuurlijk over het weer. Het was een frisse nacht en vandaag wordt het ook niet echt warm. Er is af en toe zon en het wordt maximaal 10 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Het speelgoed van het jaar is bekendgemaakt. De winnaars zijn LEGO Friends Magische Kermisachtbaan (categorie: 8 & 9 jaar), Pixicade (categorie 10 & 11 jaar) en bordspel Paleo (categorie 12 tot en met 17 jaar) - De nieuwe corona-regels zijn gisteren bekendgemaakt. Iedereen vanaf 13 jaar moet vaker een mondkapje op en vaker een coronapas laten zien. In dit artikel lees je er meer over. Niet iedereen is het eens met de nieuwe maatregelen. Zo zeggen sportclubs dat ze niet genoeg mensen hebben om coronatoegangsbewijzen te controleren.

Het leidt allemaal tot grote onrust en vraagt veel van verenigingen, vrijwilligers en voetballers. voetbalbond de KNVB

- De maatregelen werden bekendgemaakt op een corona-persconferentie in een gebouw in Den Haag. Buiten hielden een paar honderd mensen toen een lawaaiprotest tegen de nieuwe regels. Er zijn dertien mensen opgepakt. Ze beledigden agenten en gooiden met stenen en vuurwerk.

Ingrijpen van de politie op de Turfmarkt ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - Ajax komt vandaag weer in actie in de Champions League. In Duitsland speelt de club tegen Borussia Dortmund. Hopelijk wordt het net zo'n succes als de vorige keer. Toen won Ajax met 4-0. - De vulkaan op het eiland La Palma is nog steeds hartstikke gevaarlijk en het gebied rondom de vulkaan is verboden gebied. Twee Nederlandse onderzoekers waren een van de weinigen die er wél naartoe mochten. Vanavond hoor je hun verhaal in het Jeugdjournaal. - Het Centraal Station in Maastricht wordt vandaag officieel geopend. En dat terwijl het al meer dan 100-jaar bestaat. Toen het gebouw klaar was, in 1916, was de Eerste Wereldoorlog aan de gang en kwam een opening er niet van. Nu is het gebouw helemaal opgeknapt.

En dan nog even dit: Chinese kinderen kunnen binnenkort geen Fortnite meer spelen. Vanaf 15 november is het niet meer te spelen. De makers van de game zeggen dat het spel in China een test was en dat die test nu voorbij is. Zou jij het erg vinden als Fortnite zou verdwijnen in Nederland? Reageer op de stelling!

Het maakt mij niks uit als Fortnite zou verdwijnen.