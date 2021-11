Kwetsbare kinderen onder de 12 jaar krijgen misschien ook corona-prik

Minister Hugo de Jonge heeft advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. Dat is een organisatie met wetenschappers die de regering advies geeft.

Moeten kwetsbare kinderen onder de 12 jaar ook een corona-vaccin krijgen? Dat wil corona-minister Hugo de Jonge weten. Het gaat om kinderen die door hun ziekte of aandoening extra ziek kunnen worden van het corona-virus.

Als de Gezondheidsraad daar een antwoord op heeft, duurt het nog wel even voordat kinderen onder de 12 een prik kunnen halen. Onderzoekers in Europa moet het vaccin eerst nog goedkeuren. Waarschijnlijk gebeurt dat in december.

In Europa is het corona-vaccin nu alleen goedgekeurd voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder. In de Verenigde Staten kunnen kinderen vanaf 5 jaar een corona-prik halen.