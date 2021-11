Sportbonden zijn niet blij met nieuwe corona-regels

Sportorganisatie NOC*NSF is daar niet blij mee. Er zijn niet genoeg mensen om al die coronatoegangsbewijzen te controleren, zeggen ze.

Vanaf zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar vaker een corona-toegangsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld bij kermissen of als je iets wilt eten of drinken op een terras. Als je ouder bent dan 18 jaar, moet je ook een coronapas laten zien bij sportclubs.

Ook voetbalbond de KNVB is niet blij met de regels.

De regel gaat zaterdag 6 november in en gaat gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Kinderen vanaf 13 jaar hoeven de QR-code niet te laten zien bij de sportclub. In restaurants of bij de bioscoop moeten zij dat wel. Zo'n QR-code krijg je als je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of met een test kan laten zien dat niet ziek bent.

Winkels

Volgende week gaat de regering kijken of het corona-toegangsbewijs op meer plekken verplicht moet worden. Het zou kunnen dat iedereen vanaf 13 jaar dan ook een QR-code moet laten zien als zij bijvoorbeeld een kledingwinkel in willen.