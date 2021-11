Waarom laat niet iedereen zich vaccineren?

Of je wel of niet een coronaprik haalt mag je in Nederland zelf weten. Het is niet verplicht. Toch deed minister de Jonge een oproep aan mensen die niet gevaccineerd zijn om er nog eens goed over na te denken.

Naar schatting heeft 85 procent van de mensen van 12 jaar en ouder een of twee prikken gehad. 15 procent dus niet. Dat betekent dat meer dan 2 miljoen mensen van 12 jaar en ouder niet gevaccineerd zijn.