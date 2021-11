Dit is de grootste vis die in Nederland is gevangen

In de Biesbosch is een meerval van 2,43 meter gevangen. Dat is een record! De twee mannen die hem aan de haak hadden, moesten flink tillen om de vis in de boot te krijgen.

En dus meldde hij zijn vangst aan bij een organisatie die de records van alle zoetwatervisvangsten in Nederland bijhoudt. En wat bleek: de meerval is de grootste vis ooit gevangen in Nederland.

Het vorige record was 2,37 meter. Daar maakten we toen deze video over: