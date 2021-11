Nieuwswekker: Geen coronapas buitensporten + Explosie in Rotterdam

Goedemorgen! In de Nieuwswekker praten we je bij over het laatste nieuws en natuurlijk over het weer. Het is geen goede dag voor de zon. Er is veel bewolking en er komen op de meeste plekken ook wat buien voorbij.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Volwassenen die buiten sporten of toeschouwer zijn, hoeven toch geen coronapas te hebben. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd. De regering wilde de maatregel vanaf zaterdag invoeren, maar kreeg veel kritiek op het plan. Op veel andere plekken, waaronder zwembaden en sporthallen, is het bewijs wel nodig. - Ajax blijft maar winnen in de Champions League. De Amsterdammers wonnen met 1-3 van Borussia Dortmund. Dusan Tadic, Sébastian Haller en Davy Klaassen maakten de doelpunten. Door de overwinning weet Ajax nu al zeker dat ze ook na de winterstop nog meedoen in de Champions League. - Bij eenexplosie in een appartementencomplex in Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt. Zij moesten naar het ziekenhuis. Ook is er veel schade aan het gebouw. Vijftig bewoners moesten daarom hun huis verlaten. Er wordt nog onderzocht hoe de explosie is ontstaan.

De schade aan het pand in Rotterdam-West JB Media

Dit is vandaag in het nieuws: - De finalisten van de Internationale Kindervredesprijs worden bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere manier heeft ingezet voor kinderrechten en de situatie van kwetsbare kinderen. - Kinderen van de Koningin Emmaschool uit Nijkerk gaan vandaag 200 baantjes zwemmen voor hun zieke klasgenoot. Ze willen zo geld ophalen voor meer onderzoek. Je ziet vanavond meer over hun actie in het Jeugdjournaal! - Meerdere Nederlandse voetbalclubs spelen vandaag Europese wedstrijden. Ook Feyenoord, zij nemen het op tegen het Duitse Union Berlin. Enkele aanhangers van Feyenoord die al in Berlijn zijn, hebben daar de Berlijnse muur beklad. Veel mensen zijn daar boos over, omdat de muur belangrijk was in de geschiedenis van de stad.

Ook de stelling van vandaag gaat hierover. Laat ons weten wat je vindt.

En dan nog even dit: Bijna niemand mag in de buurt van de actieve vulkaan op het eiland La Palma komen. Twee Nederlandse onderzoeker mochten wel naar het verboden gebied: