Noorderlicht opnieuw te zien boven Nederland

Afgelopen nacht was het noorderlicht te zien in Nederland. Op de Waddeneilanden en in het westen van Noord-Holland was het natuurfenomeen te bewonderen.

In de lucht verscheen een groene, oranje en paarse gloed. Het komt bijna nooit voor dat dit in Nederland zichtbaar is.

Camera

Met het blote oog valt het bijna niet op. Om het goed te kunnen zien, is een camera nodig.