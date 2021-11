Wie wint de Kindervredesprijs?

De finalisten van de Kindervredesprijs zijn bekend. Dat is een internationale prijs voor kinderen die zich op bijzondere manier hebben ingezet voor kinderrechten en de situatie van kwetsbare kinderen. De genomineerden zijn:

Christina Adane (18)

Christina is geboren in Nederland en woont nu in het Verenigd Koninkrijk. Ze overtuigde de regering in het Verenigd Koninkrijk om gratis schoolmaaltijden te geven aan 1,4 miljoen leerlingen.