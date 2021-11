Weer meer klassen in quarantaine vanwege corona

Dat steeds meer mensen besmet zijn met het corona-virus, merken ze niet alleen bij de dokter, of in het ziekenhuis. Ook op basisscholen is het te merken. Steeds meer klassen worden naar huis gestuurd omdat een leerling corona heeft.

Op de Nutsbasisschool in Voorschoten hebben ze er al vaak mee te maken gehad. Groep 7 moest vorige week thuisblijven.