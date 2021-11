Waarom snacks goedkoper zijn dan groente en fruit

Snoep, koek, chips en frisdrank zijn vaak in de aanbieding. Gezonde dingen als groente, fruit en vis veel minder. Ook in restaurants is gezond eten vaak duurder dan snacks. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Layan heeft daar een vraag over.

