Nieuwswekker: Meer vliegtuigpassagiers + Storing bij Netflix

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Er komt geen rechtszaak tegen Bilal Wahib. Eerder dit jaar vroeg hij op Instagram een jongen om zijn piemel te laten zien voor geld. De jongen deed dat vervolgens. Volgens het Openbaar Ministerie was wat Bilal Wahib deed wel strafbaar, maar heeft de jongen zelf aangeven dat hij geen behoefte heeft aan een rechtszaak.

- Er wordt weer meer gevlogen in Nederland. In de maanden juni, juli en september reisden 12 miljoen passagiers van of naar een luchthaven in Nederland. Dat zijn er dubbel zo veel als vorig haar. Wel zijn het er nog steeds een stuk minder dan voor corona.

- Veel mensen die gisteravond laat nog even wilden netflixen, werden teleurgesteld. Netflix had namelijk last van een storing. Die begon rond 21:00 uur. Mensen van over de hele wereld hadden er last van. Anderhalf uur later was de storing weer opgelost.

- De wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin is redelijk rustig verlopen. De Duitse politie was bang voor rellende supporters. Wel zijn er gisteren 83 mensen opgepakt, vooral voor het afsteken van vuurwerk. De meeste arrestanten zijn weer vrijgelaten.

- Feyenoord won de wedstrijd van Union Berlin met 2-1. Ook PSV, AZ en Vitesse moesten gisteravond Europese wedstrijden spelen. PSV speelde 0-0 tegen AS Monaco, AZ versloeg CFR Cluj met 1-0 en Vitesse verloor 3-2 van Tottenham Hotspur.