Geen rechtszaak tegen rapper en acteur Bilal Wahib

Er komt geen rechtszaak tegenrapper en acteur Bilal Wahib. Eerder dit jaar vroeg hij op Instagram een 12-jarige jongen om zijn piemel te laten zien voor geld. De jongen deed dat vervolgens.

Veel mensen waren er erg boos over. En volgens het Openbaar Ministerie was wat Bilal Wahib deed wel strafbaar. Toch komt er geen rechtszaak, omdat dit niet goed zou zijn voor de jongen zelf. De jongen heeft zelf gezegd dat hij dat niet nodig vindt, omdat het dan ook weer groot in het nieuws zou komen.

Geld

Eerder zei Bilal Wahib dat hij spijt heeft van wat er gebeurd is. Ook heeft hij de jongen geld gegeven. Hoeveel geld is niet bekend.