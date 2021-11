'Denk na voordat je een foto van een ander deelt'

Misschien heb jij het ook weleens gedaan: een grappige foto of filmpje van een vriend of vriendin delen in een groepsapp of op social media. Dat kán heel leuk zijn, maar misschien niet voor diegene die op de foto staat.

En daarom start vandaag een campagne. 'Denk 2x na voor je deelt' heet de actie. De overheid hoopt dus dat mensen beter nadenken voordat ze een foto of video delen.