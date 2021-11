Ingestorte stadion NEC zit vol scheuren

In de tribune van het NEC-stadion zitten honderden scheuren. Vorige maand stortte een deel van de tribune in. Het hele stadion is daarna door experts onderzocht.

Vandaag vertelden ze wat er allemaal mis is met het stadion. Volgens de onderzoekers zijn er fouten gemaakt bij het ontwerp van de tribune. Daardoor was het niet stevig genoeg om alle springende fans te kunnen dragen.

Overal scheuren

De onderzoekers vonden dus ook heel veel scheuren. Die zaten in de hele tribune, dus niet alleen in het ingestorte deel.