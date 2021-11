Zondag hebben we een speciale uitzending over het klimaat

Aanstaande zondag hebben we een extra Jeugdjournaal over het klimaat.

Kunnen kinderen van nu later nog wel normaal op deze aarde wonen? Of krijgen zij door de opwarming van de aarde te maken met extreme hitte en overstromingen? Hoe komt het eigenlijk dat het klimaat verandert? En, wat kun je er tegen doen? Op dat soort vragen gaan we antwoord geven in de speciale, extra uitzending.

De uitzending begint om 19.20 uur, direct na het gewone Jeugdjournaal. Zorg dus dat je vanaf 19.00 uur klaar zit en de tv op NPO3 hebt staan!