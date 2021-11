Opgeslagen museum-schatten nu te bekijken

Het is een van de bekendste musea van Nederland: Het Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Vanwege een verbouwing is het al jaren dicht. Alle kunst uit de collectie ligt daarom opgeslagen in een ander gebouw, een depot. Dat zie je op de foto hierboven.

Sinds vandaag is het depot ook open is voor bezoekers. Het werd feestelijk geopend door koning Willem-Alexander.

Uniek

Het is het eerste depot ter wereld waar mensen naar binnen mogen om alle kunst te bekijken. En ook het gebouw zelf is bijzonder: de buitenkant is helemaal bekleed met spiegels.

Verschillende schoolklassen mochten vandaag als een van de eersten naar binnen.