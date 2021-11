Podcast: Hoe kan het dat de aarde opwarmt?

Er is weer een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal Podcast. Deze keer gaat het over het klimaat. Jullie stuurden ons daar veel vragen over. Hoe kan het dat de aarde opwarmt? Wat betekent dat eigenlijk? En wat gebeurt er als dit zo door blijft gaan? Bart en Malou geven antwoord op die vragen. Ook hoor je in de podcast wat je zelf kunt doen voor het klimaat.

Alle podcasts zijn nog terug te luisteren, dat kan hier. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe podcast klaar. Weet jij een leuk onderwerp voor een volgende aflevering? Of wil je wat kwijt over de podcast? Stuur dan een spraakberichtje naar Bart en Malou. Dit is hun nummer: 06-26586701.