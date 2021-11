Nieuwswekker: Nieuwe corona-regels gaan in + Klimaatprotest in Amsterdam

Goedemorgen op deze zaterdag! Ook in het weekend staat er een Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. Zo weet je precies wat er is gebeurd en wat je vandaag nog kunt verwachten. Het weer Het wordt een bewolkte dag met soms wat regen. Het waait hard en wordt maximaal 12 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - In een Amerikaanse dierentuin zijn twee hyena's positief getest op corona. Het gebeurt vaker dat dieren corona krijgen, maar nooit eerder hadden hyena's er last van. Volgens de dierentuin zijn de dieren verkouden, moeten ze af en toe hoesten, maar zullen ze weer helemaal herstellen. - De Spanjaard Xavi Hernandez is de opvolger van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De club maakte dat vannacht bekend. Als speler voetbalde Xavi bijna zijn hele carrière voor Barcelona. Hij vertrok 6 jaar geleden en komt nu dus terug als trainer.

Dit is vandaag in het nieuws: - De nieuwe corona-regels gaan in. Iedereen vanaf 13 jaar moet vanaf vandaag weer vaker een mondkapje op. Onder andere in winkels, bibliotheken, gemeentehuizen, op stations en bij kappers. Ook moeten zij vaker een corona-toegangsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld bij kermissen of als je iets wilt eten of drinken op een terras. - In Amsterdam is vanmiddag een groot klimaatprotest. De demonstranten, waaronder waarschijnlijk ook veel jongeren en kinderen, lopen in een optocht door de stad. De tocht eindigt in een park, waar ze verder zullen demonstreren. Met het protest hopen ze de Nederlandse overheid te overtuigen meer te doen tegen klimaatverandering. - Er staat weer een Jeugdjournaal-podcast voor je klaar. Deze keer gaat het over het klimaat. Hoe komt het dat de aarde opwarmt en wat gebeurt er als dit zo door blijft gaan? Je hoort het in de podcast.

- Stel je voor dat al het ijs op aarde smelt. Wat zou dat dan betekenen voor Nederland? Kunnen we straks surfen in Utrecht? Lucas vertelt het je in een nieuwe aflevering van Uitgezocht. Vanaf 10 uur staat 'ie online!

En dan nog even dit: Mustafa en zijn vader staan op een wereldberoemde en prijswinnende foto. Maar hun verhaal is niet zo vrolijk. Ze komen uit Syrië en werden zwaar getroffen door de oorlog daar.