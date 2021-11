Deze corona-regels gaan vandaag in

Vanaf vandaag gelden er strengere corona-regels. Zo moeten mondkapjes weer op in winkels en wordt de QR-code op meer plaatsen verplicht.

- Het coronabewijs wordt op meer plekken verplicht. Iedereen van 13 jaar en ouder moet 'm bijvoorbeeld bij kermissen of als je iets wilt eten of drinken op een terras laten zien.

- Iedereen vanaf 13 jaar moet weer vaker een mondkapje op. Onder andere in winkels, bibliotheken, gemeentehuizen, op stations en bij kappers.

De nieuwe maatregelen gelden dus niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Stelling

De regels zijn inmiddels heel wat keren veranderd. En dat zorgt voor best wat verwarring bij sommige mensen. Want welke maatregel geldt nou waar? Daar gaat ook onze stelling over.