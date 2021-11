Nieuwswekker: Brand in Maassluis + Verstappen in actie

- Archeologen hebben bij opgravingen in Italië een bijzondere ontdekking gedaan. Ze vonden een kamer waar zo'n 2000 jaar geleden slaven woonden. Daardoor weten we nu meer over hoe de armste mensen vroeger woonden.

- In Maassluis zijn meer dan 20 woningen ontruimd vanwege een brand . De brand brak uit op een zolder. Rond 05.00 uur was de brand geblust en er zijn geen gewonden gevallen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Max Verstappen gaat proberen zijn voorsprong op Lewis Hamilton te vergroten tijdens de Grand Prix van Mexico. Beide coureurs strijden om de wereldtitel Formule 1. Met nog vijf races te gaan, is het harstikke spannend. Verstappen start vanaf plek 3 en de race begint om 20:00 uur.

- Op de schaatsbaan in Heerenveen krijgen kinderen met een lichamelijke beperking les in frame-schaatsen. Dat is schaatsen terwijl je vastzit in een soort ijzeren frame. Vandaag is de eerste training en onze verslaggever Milou is erbij.

- Vanavond hebben we een extra Jeugdjournaal over het klimaat. De uitzending begint om 19:20 uur, direct na het gewone Jeugdjournaal. Zorg dus dat je vanaf 19.00 uur klaar zit en de tv op NPO Zapp hebt staan.