Billie Eilish gaat in Sesamstraat zingen

Zangeres Billie Eilish is te zien in het volgende seizoen van Sesamstraat. Ze zingt dan niet samen met Elmo of Bert en Ernie, maar met graaf Tel.

Het nummer is binnenkort te zien en te horen in de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Daar doen regelmatig beroemde sterren mee. Eerder zongen inwoners van Sesamstraat samen met Katy Perry, Jason Derulo, Fifth Harmany, Bruno Mars en boyband One Direction.