Nieuwswekker: Max Verstappen wint + Carnavalsfeest gaat niet door

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Max Verstappen heeft gisteravond de race in Mexico gewonnen. Max startte vanaf de derde plek, en het lukte hem in de eerste bocht al om vooraan te komen. Dat is de hele race niet veranderd. Lewis Hamilton, de grote concurrent van Max Verstappen, werd tweede. Hierdoor blijft Max bovenaan staan. Er komen nog vier races, daarna is bekend wie wereldkampioen is.

- Verschillende plaatsen in Limburg hebben besloten dat een groot carnavalsfeest niet doorgaat. Dat zou gevierd worden op 11 november, en wordt 'de elfde van de elfde' genoemd. Mensen die in ziekenhuizen in Limburg werken vroegen gisteravond aan burgemeesters of ze het feest niet door wilden laten gaan, omdat ze zien dat het steeds drukker wordt met corona-patiënten. In onder andere Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Noord- en Midden-Limburg gaat het niet door.