Carnavalsfeest in Limburg gaat niet door

Verschillende plaatsen in Limburg hebben besloten dat een groot carnavalsfeest niet doorgaat. Dat zou gevierd worden op 11 november, en wordt 'de elfde van de elfde' genoemd.

Carnaval wordt in februari en maart groot gevierd. Op 11 november wordt het seizoen geopend: dan is het eerste feest en beginnen ook de vergaderingen over het carnaval van februari en maart.

Bij de elfde van de elfde komen mensen samen om te feesten en te dansen. En dan staan ze vaak dichtbij elkaar. Mensen die in ziekenhuizen in Limburg werken vroegen gisteravond aan burgemeesters of ze het feest niet door wilden laten gaan, omdat ze zien dat het steeds drukker wordt met corona-patiënten.

Het is in Limburgse ziekenhuizen echt ongelooflijk druk. Grote evenementen en een toename van het aantal verspreidingen gaan ons zeker niet helpen. Helen Mertens, ziekenhuis-deskundige in Limburg