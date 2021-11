Wat is het klimaat en klimaatverandering precies?

Het gaat de laatste tijd vaak over klimaatverandering, maar wat is het nu precies?

Op verschillende plekken op de wereld zijn verschillende klimaten. Bijvoorbeeld het woestijn-klimaat, waar het erg warm en droog is. Of het regenwoud-klimaat, waar het warm is maar juist ook heel veel regen valt.

Het klimaat is iets anders dan het weer. Het weer gaat over een moment, bijvoorbeeld een dag. Dan kun je zeggen: het is regenachtig weer vandaag.

Het klimaat gaat over een periode van 30 jaar. Over al die jaren wordt van alle weer-informatie een gemiddelde berekend. Dat gemiddelde is het klimaat. Zo kunnen wetenschappers kijken of het klimaat verandert.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert altijd een beetje. Zo heeft Nederland ook wel eens onder een dikke laag ijs gelegen, zo'n 12.000 jaar geleden. Maar die veranderingen gebeuren altijd heel erg langzaam. Nu is dat anders. De afgelopen 150 jaar is het klimaat supersnel veranderd.

Dat heeft te maken met CO2. Dat is een gas dat vrijkomt als steenkool, olie en gas worden verbrand. De mens is zo'n 150 jaar geleden begonnen met dat verbranden. Om machines te laten draaien, huizen te verwarmen en om auto's mee te laten rijden.

Warmer

Er werd steeds meer en meer brandstof gebruikt. De CO2 die vrijkwam, is blijven hangen in de lucht rond de aarde. Daar werkt het als een soort deken. Het warmt de aarde op. En daardoor veranderen de klimaten op aarde ineens een stuk sneller dan eerst.

De video bovenaan is een onderdeel van onze speciale uitzending over klimaat. Die hele uitzending kun je hier terugkijken: