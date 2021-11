25 miljoen aan cryptomunten van dieven afgepakt

Nog nooit eerder nam de politie in Nederland zo'n hoog bedrag aan cryptomunten in beslag.

De politie heeft meer dan 25 miljoen euro digitaal geld in beslag genomen. Die cryptomunten bewaarden criminelen online in een digitale portemonnee.

Cryptomunten zoals bitcoin bestaan alleen online. Het is digitaal geld, er zijn dus geen echte briefjes en munten. Je bewaart de munten in een digitale portemonnee. Vanuit daar kun je geld overmaken naar de digitale portemonnee van iemand anders, of naar die van een winkel.