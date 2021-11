Tygo over voetbalgeweld: 'Als het zo doorgaat, is het niet meer veilig'

De 12-jarige Tygo was bij de wedstrijd van Vitesse en is eerder naar huis gegaan omdat hij het zo heftig vond.

Afgelopen weekend was er opnieuw gedoe in en rond voetbalstadions. Tijdens de wedstrijd Feyenoord tegen AZ werd een speler bekogeld met blikjes. En de wedstrijd Vitesse-Utrecht werd een tijdje stilgelegd omdat supporters vuurwerk op het veld gooiden.

Het gaat de laatste tijd wel vaker mis bij voetbalwedstrijden in Nederland. Tygo maakt zich daar zorgen over. Daarom besloot hij een brief te schrijven aan voetbalbond KNVB.