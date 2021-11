Nieuwswekker: Astronauten met luiers geland + Toeristen welkom in VS

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet en vertellen je wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen zoals altijd met het weer. Het weer Het is westen van het land is het bewolkt en kan het regenen. In het oosten is het zonnig. Het wordt zo'n 11 graden.

Het weer van dinsdag 9 november. NOS/Weerplaza

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Bazen van verzorgingstehuizen in Nederland willen dat hun personeel en bewoners van de tehuizen, snel een derde corona-prik krijgen. Die prik wordt ook wel een 'booster-prik' genoemd, omdat het je lichaam een boost zou geven om corona beter te bestrijden. Volgens de bazen worden er steeds meer mensen in verzorgingstehuizen ziek van corona, en kan zo'n booster-prik daartegen helpen. - Vier astronauten van SpaceX zijn terug op aarde. Ze waren 200 dagen in ruimte-station ISS en deden daar experimenten. Zo verbouwden ze pepers in de ruimte waarmee ze taco's maakten. Erg relaxt was de terugreis niet, want de wc deed het niet. De astronauten moesten daarom luiers dragen. Toch keken ze erg blij toen ze terug op aarde waren:

EPA

- Voor het eerst sinds het begin van corona mogen er weer toeristen de Verenigde Staten in. Dat betekent ook dat mensen die niet in de VS wonen, hun familie in de VS weer kunnen zien. Voor veel van hen was dat een emotioneel moment. Daar hebben we een stelling over:

Wat zou jij doen als je voor het eerst in heel lange tijd je familie weer ziet? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Wat zou jij doen als je voor het eerst in heel lange tijd je familie weer ziet?

Dit is vandaag in het nieuws: - Wat als Nederland te maken krijgt met een olieramp en er duizenden besmeurde vogels aanspoelen op het strand? Rijkswaterstaat, de organisatie die in Nederland over zeeën en rivieren gaat, gaat dit naspelen. Zodat, als het gebeurt, iedereen voorbereid is en er zoveel mogelijk vogels gered kunnen worden. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal. -In de Duitse stad Berlijn wordt een belangrijke gebeurtenis herdacht: de val van de Berlijnse Muur. Dat is vandaag precies 32 jaar geleden. De muur moest het oosten en westen van Berlijn van elkaar scheiden. Mensen uit het ene deel van de stad, mochten niet in het andere deel komen en andersom.

En dan nog even dit: Komodovaranen zijn de grootste hagedissen van de wereld. Ze kunnen wel 3 meter lang worden en wegen bijna 70 kilo. Het dier wordt met uitsterven bedreigd. Een speciaal fokprogramma in Indonesië moet de diersoort redden.