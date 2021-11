Waardoor zijn er ineens weer meer corona-besmettingen?

Vandaag worden de nieuwe weekcijfers over corona bekendgemaakt en het is nu al duidelijk dat er alweer meer mensen besmet zijn. Zaterdag was er een record-aantal: toen waren er op één dag meer dan 12.000 besmettingen. Dat is het hoogste aantal dat dit jaar is gemeten.

Kindervraag

Lars appte ons er een vraag over. Hij wil graag weten waarom de corona-cijfers ineens zo oplopen. Volgens jeugdarts Anne-Marijke komt dat onder andere omdat de maatregelen een tijdje minder streng waren. Toen hoefden we bijvoorbeeld geen afstand meer te houden.