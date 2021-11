Er komen superveel windmolens in de Noordzee te staan

Er worden komende jaren superveel windmolens gebouwd op de Noordzee. Die moeten voor heel veel duurzame energie gaan zorgen voor Nederland. Dat is beter voor het klimaat.

Nu is 12% van de energie die Nederlanders gebruiken, duurzaam. Maar als de windmolen-parken in zee af zijn, is wel 70% van de energie duurzaam, een heel stuk meer!

Maar die enorme windmolens op zee krijgen, dat is een hele operatie. Noortje zocht uit hoe dat precies gaat en wat de windmolens ons opleveren. Je ziet het in de video hierboven!

De video bovenaan is een onderdeel van onze speciale uitzending over klimaat. Die hele uitzending kun je hier terugkijken: