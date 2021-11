Ziekenhuizen in Limburg hebben geen ruimte meer voor coronapatiënten

Ziekenhuizen in Limburg zitten helemaal vol. Ze hebben geen ruimte meer voor nieuwe coronapatiënten. Vijf verschillende ziekenhuizen in de provincie Limburg zeggen dat er nu echt iets moet gebeuren.

Even druk als met Kerst

De ziekenhuizen zeggen dat het niet meer vol te houden is. Het is er nu even druk als vorig jaar met Kerst. Toen was Nederland in lockdown. Het verschil met toen is dat er op dit moment ook veel mensen ziek zijn die zelf in het ziekenhuis werken.