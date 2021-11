Krabben kunnen schuilen door grote betonblokken

In de Waddenzee bij Groningen worden de komende tijd riffen neergezet. Dat zijn een soort blokken beton waar vissen, krabben en kreeften in kunnen schuilen. Ook mosselen en oesters hebben er wat aan: zij kunnen zich eraan vastmaken.

Onderwaterleven

Dit is bedacht om het onderwaterleven beter te maken. In Zeeland en het Noordzeekanaal worden ook al proeven met zulke blokken beton gedaan, maar daar staan er niet zoveel. Volgens de bedenkers is het daar een groot succes: in Zeeland had het blok binnen een jaar allemaal zeedieren en planten om zich heen.