Werken als kok is het gevaarlijkste beroep van Nederland

Bij gevaarlijke beroepen denk je misschien aan de brandweer of politie. Maar dat zijn niet de gevaarlijkste beroepen. Uit een onderzoek blijkt dat als kok in de keuken staan de gevaarlijkste baan is die je kan hebben.

Verbranden

De onderzoekers keken naar verschillende dingen die je kunnen overkomen tijdens je werk. Zoals vallen, uitglijden, snijden en verbranden. Koks hebben het meeste kans om zoiets mee te maken.