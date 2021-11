Nieuwswekker: Niet naar de maan + Gebarentaal voor iedereen

Goedemorgen! Lekker geslapen? We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet en vertellen je wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen met het weer.

- De 'Nederlandse' dolfijnen die naar China zouden gaan, mogen voorlopig niet vertrekken. Dat heeft de rechter besloten. Dierenorganisaties waren bang dat de dieren in China trucjes moeten doen of mee moeten doen aan een fokprogramma.

- Een nieuwe reis naar de maan is uitgesteld. NASA kan op z'n vroegst in 2025 op de maan landen. Het is bijna 50 jaar geleden dat er voor het laatst een mens op de maan stond.

- Er is een nieuwe afspraak gemaakt op de klimaattop in Glasgow. Verschillende landen en bedrijven hebben afgesproken dat er vanaf 2040 geen vervuilende vrachtwagens meer mogen worden gemaakt. Dat was een idee van Nederland.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Deskundigen gaan het weer hebben over de coronaregels en of die strenger moeten worden. Zodra ze eruit zijn vertellen ze hun advies aan de regering. Vrijdag is er weer een persconferentie.

- Binnenkort start Hands up. Dat is een een nieuw programma op Zapp en het gaat over gebarentaal. De makers hopen dat meer mensen gebarentaal leren, zodat slechthorende en horende mensen elkaar beter gaan begrijpen. Daar hebben we ook een stelling over: