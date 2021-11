'Nederlandse' dieren uit Dolfinarium mogen toch niet naar China

Acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen die nu in het Dolfinarium in Harderwijk wonen, verhuizen voorlopig toch niet naar China. Dat heeft een rechter besloten.

Twee dierenrechten-organisaties wilden de verhuizing tegenhouden. Ze zijn bang dat de dieren niet goed behandeld worden in China en dat ze daar trucjes moeten doen of mee moeten doen aan een fokprogramma.

Het is nog niet helemaal zeker of de dieren altijd in Nederland blijven. Een rechter heeft nu gezegd dat ze voorlopig niet mogen verhuizen, maar later deze maand wordt het echt besloten.

Eerder maakten we deze video over de dieren in Dolfinarium: