Hoe ziet ons leven er in 2050 uit?

Klimaatverandering komt onder andere door de mens, dat blijkt uit veel grote onderzoeken. Om te zorgen dat de aarde minder snel opwarmt, moeten we minder CO2 uitstoten. Dat kan door duurzame energie te gebruiken, zoals zonne-energie of windenergie.

Noortje ging op onderzoek uit. Hoe ziet ons leven eruit in 2050, als we alleen maar duurzame energie gebruiken? Je ziet het in de video hierboven.

Deze video bovenaan is een onderdeel van onze speciale uitzending over klimaat. Die hele uitzending kun je hier terugkijken: