Zo zingt Billie Eilish in Sesamstraat

Het liedje dat Billie Eilish in Sesamstraat zingt is nu ook te beluisteren. Het staat op het YouTube-kanaal van de serie voor kinderen en de populaire zangeres deelde de video trots op Instagram.

Tellen

In de video zingt Billie een nieuwe versie van haar nummer Happier than ever. Ze zingt het samen met Graaf Tel en het liedje gaat - hoe kan het ook anders - over tellen. Veel liedjes van Sesamstraat gaan over tellen en Graaf Tel is ook gek op tellen.

Jason Derulo

Er treden regelmatig beroemde sterren op in Sesamstraat. Eerder zongen inwoners van Sesamstraat samen met Katy Perry, Jason Derulo, Fifth Harmony, Bruno Mars en boyband One Direction.

Bekijk hier de video met Billie Eilish: