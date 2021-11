Succes voor Nederlands plan over vervuilende vrachtwagens

Er is een nieuwe afspraak gemaakt op de klimaattop in Glasgow. Verschillende landen en bedrijven hebben afgesproken dat er vanaf 2040 geen vervuilende vrachtwagens meer mogen worden gemaakt. Dat was een idee van Nederland.

Elektrische vrachtwagens en bussen bestaan al, maar ze zijn nog duur. Daarom willen de landen die meedoen met het plan extra geld geven aan bedrijven die ze kopen.

De klimaattop is bijna afgelopen. Binnenkort wordt bekendgemaakt wat er nog meer is besloten.