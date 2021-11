Oproep: Wat wil jij weten van zangeres Froukje?

Veel artiesten hadden het moeilijk in corona-tijd omdat ze niet mochten optreden. Maar er zijn ook artiesten die juist toen zijn doorgebroken. Zoals Froukje.

Froukje is 20 jaar en schrijft zelf haar liedjes. Meestal gaan die over haar eigen leven of over dingen waar ze zich zorgen over maakt. Zoals het nummer 'Groter dan ik'. Dat gaat over het klimaat. Vorig jaar brak ze door met dat nummer.

Binnenkort gaan we langs bij Froukje en we nemen jullie vragen mee!